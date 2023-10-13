Доверие к Китаю подорвано из-за позиции Пекина по войне против Украины, - Боррель

Доверие к Китаю подорвано из-за позиции по войне против Украины. Пекину надо доказать, что он не является союзником России.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европейцы считают, что Китай "возможно, не использовал свое сильное влияние, чтобы убедить Россию прекратить эту агрессию", заявил Жозеп Боррель, выступая перед студентами университетов в Пекине.

"Мы считаем крайне важным, чтобы Китай приложил серьезные усилия, чтобы убедить народ Украины в том, что Китай не является союзником России в этой войне, - сказал он. - Я считаю, что Китаю следует увеличить гуманитарную помощь Украине".

Комментарии Борреля подчеркивают одну из самых больших проблем Брюсселя с Пекином: Китай обеспечивает дипломатическое прикрытие Владимиру Путину. Ожидается, что в знак тесных связей между Москвой и Пекином Путин примет участие в форуме председателя Си Цзиньпина "Пояс и путь" в ближайшие дни в Китае.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за похищение украинских детей.

В прошлом месяце главный переговорщик Евросоюза по вопросам торговли Валдис Домбровскис раскритиковал Китай за его неспособность осудить российскую войну во время своего визита в Пекин. Выразив самую резкую критику ЕС в адрес Китая по этой теме, Домбровскис заявил, что это равносильно "вопиющему нарушению" китайских принципов территориальной целостности.

Визит Борреля

Боррель совершает трехдневный визит в Китай после того, как две предыдущие попытки в этом году были отменены. Сначала он дал положительный результат на COVID-19, затем Китай отменил запланированную на июль встречу, что стало одним из первых признаков того, что тогдашний министр иностранных дел Цинь Ган был отстранен от должности.

Боррель также использовал свою речь, чтобы призвать Китай решить проблему растущего торгового профицита с Европой. Избыток резко увеличился во время пандемии, поскольку европейцы покупали больше товаров, таких как средства индивидуальной защиты или электроника, чтобы облегчить работу из дома. С 2020 по 2022 год он увеличился более чем вдвое, достигнув в прошлом году 277 миллиардов долларов. В 2023 году эта цифра снизится по мере снижения спроса и в сентябре составит 17,6 млрд долларов.

"Общественное мнение в Европе приходит к выводу, что торговый дисбаланс с Китаем настолько велик, что ставит под угрозу ключевые сектора или переход к климатической нейтральности, и это потребует решительных, протекционистских мер", - сказал он.

Отношение украинцев к Китаю

Напомним, отношение украинцев к Китаю значительно ухудшилась в 2023 году. Если в октябре прошлого года Китай считали скорее нейтральной страной (63%), эта оценка изменилась в июне на более нейтрально-отрицательную: 34% оценили ее как враждебную страну, 52% как