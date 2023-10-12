Путин выехал за границу впервые после выдачи ордера на его арест

Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кыргызстане, стране Центральной Азии, имеющей прочные связи с Москвой, во время своей первой зарубежной поездки с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Путин редко выезжал за границу с тех пор, как в феврале 2022 года он начал войну против Украины, и, как известно, он не покидал Россию с тех пор, как МУС выдал на него ордер за похищение украинских детей.

Путин также должен отправиться в Китай на следующей неделе на третий форум "Пояс и путь" в Пекине. Ни Кыргызстан, ни Китай не являются членами МУС, который был создан для преследования военных преступников.

Россия и Кыргызстан

Связи Москвы с другими странами в регионе, который она традиционно считала подконтрольным, оказались под давлением из-за соблюдения ими западных санкций, введенных против России.

На встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым Путин подчеркнул важность России как ключевого торгового партнера и крупнейшего инвестора в экономику Кыргызстана и заявил, что обе стороны будут и дальше развивать сотрудничество.

Он сказал, что также примет участие в церемонии, посвященной 20-летию российской военной авиабазы Кант, расположенной недалеко от Бишкека, стратегически важного форпоста, который позволяет Москве контролировать регион.

Путин сослался на двузначный рост российско-кыргызской торговли, который, как подозревают некоторые на Западе, отчасти связан с тем, что кыргызские посредники способствуют нарушению санкций российскими предприятиями.

В июле США ввели санкции против четырех кыргызских компаний за реэкспорт электронных компонентов и других технологий в Россию. Центральный банк Кыргызстана на прошлой неделе призвал местные банки ужесточить контроль за соблюдением западных санкций против Москвы.

Арест Путина

В марте прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выдал ордер на арест Владимира Путина по делу о вывозе украинских детей. Ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд. После этого Путин не покидал территорию РФ.

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ открыла около 90 тысяч дел по факту военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Военные преступления РФ расследует и Международный уголовный суд Гааги.