Враждебная страна: отношение украинцев к Китаю значительно ухудшилось

Отношение украинцев к Китаю и Турции ухудшается. Треть украинцев считают, что Китай - это враждебная страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Если в октябре прошлого года Китай считали скорее нейтральной страной (63%), эта оценка изменилась на более нейтрально-отрицательную: 34% оценили ее как враждебную страну, 52% как нейтральную.

В отношении Турции увеличилась оценка ее как нейтральной страны: 48% считают ее нейтральной, 40% - дружественной, тогда как в прошлом году оценка ее как дружественной страны (51%) была больше чем нейтральной (39%).

Друзья Украины

Отношение украинцев к самым большим странам союзников остается очень положительным: 94% считают Польшу дружественной страной, 86% считают дружественными США, 85% - Великобританию.

Отношение к Германии среди украинцев продолжает улучшаться: процент оценки ее как дружественной страны вырос с 65% в прошлом году до 80%.

Отношение к Китаю

Напомним, в октябре 2022 года Китай для украинцев оставался преимущественно нейтральной страной. В 2023 году китайский режим выдвинул так называемый "мирный план", предусматривающий оккупацию Россией захваченной части территории Украины. Пекин заявляет о поддержке Кремля, а китайский диктатор Си Цзиньпин приезжал весной к Владимиру Путину, на арест которого Международный уголовный суд выдал ордер.

До войны Китай являлся крупнейшим торговым партнером Украины. Сейчас Украина в основном торгует со странами ЕС.

Опрос проведен 1-2 июня 2023 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует Украинская мобильная связь выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.