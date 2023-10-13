Довіра до Китаю підірвана через позицію Пекіна щодо війни проти України, - Боррель

Довіра до Китаю підірвана через позицію щодо війни проти України. Пекіну треба довести, що він не є союзником Росії.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європейці вважають, що Китай "можливо, не використав свого сильного впливу, щоб переконати Росію припинити цю агресію", заявив Жозеп Боррель, виступаючи перед студентами університетів у Пекіні.

"Ми вважаємо вкрай важливим, щоб Китай доклав серйозних зусиль, щоб переконати народ України в тому, що Китай не є союзником Росії у цій війні, - сказав він. - Я вважаю, що Китаю слід збільшити гуманітарну допомогу Україні".

Коментарі Борреля наголошують на одній із найбільших проблем Брюсселя з Пекіном: Китай забезпечує дипломатичне прикриття Володимиру Путіну. Очікується, що на знак тісних зв'язків між Москвою та Пекіном Путін візьме участь у форумі голови Сі Цзіньпіна "Пояс і шлях" найближчими днями у Китаї.

У березні Міжнародний карний суд видав ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей.

Минулого місяця головний переговорник Євросоюзу з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс розкритикував Китай за його нездатність засудити російську війну під час візиту до Пекіна. Висловивши саму різку критику ЄС на адресу Китаю на цю тему, Домбровскіс заявив, що це рівносильно порушенню китайських принципів територіальної цілісності.

Візит Борреля

Боррель здійснює триденний візит до Китаю після того, як дві попередні спроби цього року було скасовано. Спочатку він дав позитивний результат на COVID-19, потім Китай скасував заплановану на липень зустріч, що стало однією з перших ознак того, що тодішнього міністра закордонних справ Цінь Ган було усунено з посади.

Боррель також використав свою промову, щоб закликати Китай вирішити проблему зростаючого торгового профіциту з Європою. Надлишок різко збільшився під час пандемії, оскільки європейці купували більше товарів, таких як засоби індивідуального захисту чи електроніка, щоб полегшити роботу з дому. З 2020 по 2022 рік він збільшився більш ніж удвічі, досягнувши минулого року 277 мільярдів доларів. У 2023 році ця цифра знизиться зі зниженням попиту і у вересні становитиме 17,6 млрд доларів.

"Громадська думка в Європі приходить до висновку, що торговий дисбаланс з Китаєм настільки великий, що ставить під загрозу ключові сектори або перехід до кліматичної нейтральності, і це вимагатиме рішучих, протекціоністських заходів", - сказав він.

Ставлення українців до Китаю

Нагадаємо, ставлення українців до Китаю значно погіршилося у 2023 році. Якщо у жовтні минулого року Китай вважали скоріше нейтральною країною (63%), ця оцінка змінилася у червні на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як