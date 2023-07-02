ua ru
Вс, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беспорядки во Франции. Задержаны более 700 человек, протестующие атаковали дом мэра

Новина українською →
Париж, Воскресенье 02 июля 2023 11:14
Беспорядки во Франции. Задержаны более 700 человек, протестующие атаковали дом мэра Фото: во Франция полиция задержала уже более 700 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во Франции пятые сутки продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего парня. Полиция задержала уже более 700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

По данным Министерства внутренних дел Франции, правоохранители задержали уже 719 человек. Ночью полиция задержала 486 участников протестных акций.

Также ночью мятежники атаковали здание мэра парижского пригорода Л'Аи-ле-Роз. Злоумышленники на автомобиле протаранили здание, а затем подожгли машину. В этот момент жена и двое детей мэра спали.

Когда семья городского головы пыталась скрыться, во двор начали бросать файеры, в результате чего женщина и один ребенок получили ранения.

Беспорядки во Франции

Беспорядки во Франции вспыхнули после убийства полицией 17-летнего юноши. Трагедия произошла утром 26 июня в пригороде Парижа.

Погибший юноша был за рулем и нарушил дорожные правила. Полиция утверждает, что офицер открыл огонь, потому что парень пытался его переехать. Однако опубликованные видео опровергают это.

Больше о том, что происходит во Франции – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция полиция Митинг
NEWS
ВСУ продолжают контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях: карты боев ISW
ВСУ продолжают контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях: карты боев ISW
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны