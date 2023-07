Беспорядки во Франции. Задержаны более 700 человек, протестующие атаковали дом мэра

По данным Министерства внутренних дел Франции, правоохранители задержали уже 719 человек. Ночью полиция задержала 486 участников протестных акций.

Также ночью мятежники атаковали здание мэра парижского пригорода Л'Аи-ле-Роз. Злоумышленники на автомобиле протаранили здание, а затем подожгли машину. В этот момент жена и двое детей мэра спали.

Когда семья городского головы пыталась скрыться, во двор начали бросать файеры, в результате чего женщина и один ребенок получили ранения.

[ FRANCE ]



Video du dumicile de Vincent Jeanbrun, Мэри в Хайя-les-Roses, attaqué à la voiture bélier. Ellu affirmait sur Twitter que sa femme et ses enfants avaient été blessés. Son vehicule personnel a brûlé lors de l'attaque. ( @ClementLanot ) pic.twitter.com/sDyxd3IbnA — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) Июль 2, 2023