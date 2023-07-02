Беспорядки во Франции. Задержаны более 700 человек, протестующие атаковали дом мэра

Во Франции пятые сутки продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего парня. Полиция задержала уже более 700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

По данным Министерства внутренних дел Франции, правоохранители задержали уже 719 человек. Ночью полиция задержала 486 участников протестных акций.

Также ночью мятежники атаковали здание мэра парижского пригорода Л'Аи-ле-Роз. Злоумышленники на автомобиле протаранили здание, а затем подожгли машину. В этот момент жена и двое детей мэра спали.

Когда семья городского головы пыталась скрыться, во двор начали бросать файеры, в результате чего женщина и один ребенок получили ранения.

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Video du dumicile de Vincent Jeanbrun, Мэри в Хайя-les-Roses, attaqué à la voiture bélier. Ellu affirmait sur Twitter que sa femme et ses enfants avaient été blessés. Son vehicule personnel a brûlé lors de l'attaque. ( @ClementLanot ) pic.twitter.com/sDyxd3IbnA — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) Июль 2, 2023

Беспорядки во Франции

Беспорядки во Франции вспыхнули после убийства полицией 17-летнего юноши. Трагедия произошла утром 26 июня в пригороде Парижа.

Погибший юноша был за рулем и нарушил дорожные правила. Полиция утверждает, что офицер открыл огонь, потому что парень пытался его переехать. Однако опубликованные видео опровергают это.

Больше о том, что происходит во Франции – читайте в материале РБК-Украина.

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