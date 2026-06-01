Граждане США массово бегут от Трампа в Канаду: какие причины они называют

Тысячи людей стали гражданами Канады после изменения закона о происхождении и половина из них - жители США. Они ищут безопасности из-за политики Трампа и опасаются за своих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

Ранее гражданство Канады по происхождению ограничивалось первым поколением, рожденным за рубежом. Суды признали это правило неконституционным и отменили его. Теперь канадцем можно стать по предкам даже через несколько поколений. Законопроект C-3 открыл путь для тех, чьи родственники покинули страну еще в 1800-х годах.

Только за первые три месяца канадская служба IRCC выдала 4075 свидетельств по новым положениям. Спрос на паспорта продолжает расти ежедневно и юристы едва успевают обрабатывать новые обращения.

Главным двигателем этого процесса стала политическая ситуация в США. Многие американцы воспринимают канадский паспорт как надежный "запасной вариант". Они боятся ухудшения ситуации в стране в ближайшее время.

Иммиграционный адвокат из Монреаля Лиза Миддлмисс подтверждает этот тренд. Она говорит:

"Подавляющее большинство наших клиентов - американцы. В некоторых случаях потому, что они хотели бы иметь запасной вариант на случай, если, по их мнению, ситуация ухудшится... в других случаях потому, что они воспринимают это как неотложное дело".

Среди основных причин, которые озвучивают заявители:

защита прав детей, которые являются геями или трансгендерами;

опасения, что администрация Дональда Трампа вернет военный призыв;

желание иметь право свободно переехать в Канаду в случае кризиса.

География новых граждан по происхождению

Соединенные Штаты уверенно возглавляют список стран, где люди массово ищут канадские корни. Правительство одобрило уже 1955 заявок от лиц, рожденных в США. На втором месте оказалась Мексика с показателем в 900 успешных заявок. Великобританию представляют 140 человек, которые смогли доказать свое право на паспорт.

Всего по упрощенным правилам сертификаты получили выходцы из 44 стран мира. Между тем по старым правилам первого поколения гражданство подтвердили еще 13 310 человек. Это свидетельствует о глобальном интересе к канадской стабильности.

Документы и бюрократические преграды

Получить паспорт по новым правилам непросто. Заявители должны предоставить четкие доказательства своего происхождения. Это требует поиска свидетельств о рождении и браке предков. Часто такие бумаги находятся в архивах Онтарио или Квебека.

Пресс-секретарь правительства Квебека Катрин Пулен сообщила, что только с января они получили 3800 запросов на архивные документы от иностранцев. Это вызвало значительные задержки в работе гражданских служб и время ожидания на подтверждение гражданства выросло с пяти до двенадцати месяцев.

Сейчас количество нерассмотренных заявок в канадской службе IRCC составляет более 70 тысяч единиц. Бюрократическая машина пытается адаптироваться к новым реалиям, подытоживается в материале.