Справка об УБД, выписки из приказа и не только: в "Армия+" появились 5 новых рапортов

Как отметили в ведомстве, все рапорты на получение тех или иных документов для удобства теперь собраны в одном разделе. Они доступны в новой версии, которую можно загрузить с App Store или Play Market.

Среди новых рапортов:

Получение справки об участии в боевых действиях;

Получение выписки из приказа;

Получение выписки из послужного списка;

Отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет);

Возвращение из отпуска, командировки или лечения.

Отмечается, что рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.