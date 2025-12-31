ua en ru
Пожизненное за госизмену: СБУ разоблачила агентов ФСБ, корректировавших удары РФ по трем регионам

Украина, Среда 31 декабря 2025 11:50
Пожизненное за госизмену: СБУ разоблачила агентов ФСБ, корректировавших удары РФ по трем регионам Иллюстративное фото: СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые корректировали удары РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Пожизненное заключение с конфискацией имущества получили двое агентов ФСБ, которые действовали "в связке" и корректировали ракетные и авиационные удары РФ сразу по трем регионам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как установило следствие, одним из осужденных оказался переселенец из Харьковской области, которого российские спецслужбы завербовали во время временной оккупации области в начале полномасштабного вторжения. По указанию ФСБ он мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы вести разведку изнутри украинского войска.

Во время прохождения подготовки в учебном центре в Житомирской области агент передавал врагу данные о местах дислокации Сил обороны. Впоследствии его назначили водителем роты обеспечения десантно-штурмовой бригады и отправили в Донецкую область, где он собирал координаты военных складов для дальнейших ударов РФ.

Позже предатель привлек к сотрудничеству своего знакомого из Одесской области. Второй агент объезжал область общественным транспортом и фиксировал расположение военных объектов, в частности позиций украинской противовоздушной обороны, которая прикрывала портовые города Причерноморья.

Контрразведка СБУ задержала обоих агентов в январе 2023 года во время спецопераций в Краматорске и Подольске. Во время обысков у них изъяли смартфоны с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

Суд признал обоих фигурантов виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что военная контрразведка СБУ разоблачила и задержала агента ФСБ в составе Сил обороны Украины, который способствовал российским войскам в корректировке ракетных и дроновых атак по украинским целям.

Кроме того, Служба безопасности Украины задержала в Киеве еще одного агента, который одновременно работал на спецслужбы России и Беларуси. Он наводил удары по столичным теплоэлектроцентралям, следил за объектами Сил обороны по заданию пограничного комитета Беларуси и передавал российской стороне координаты и данные о техническом состоянии энергообъектов после обстрелов.

