Длинные шорты - спасение в жару: с чем их носить летом 2025

С футболкой

Один из самых популярных вариантов - сочетание с базовой футболкой. Она может быть однотонной или с ярким принтом.

Такой образ выглядит непринужденно, но в то же время трендово - особенно если дополнить его кроссовками, сандалиями или панамкой. Однотонные футболки создают лаконичный лук в стиле минимализм, а принты придают игривости и индивидуальности.

Длинные шорты и футболка (фото: instagram.com/tamaramory)

С майкой и палантином

С длинными шортами можно создать стильный образ и для офиса. Для этого надеваем черные шорты-бермуды, белую майку, а сверху можно накинуть полупрозрачный палантин.

Дополните лук черными туфлями на невысоком стойком каблуке и коричневой сумкой из замши. Такой образ производит впечатление непринужденной элегантности и комфорта.

Вариант в офис (фото: instagram.com/laurareilly___)

С высокими носками и лоферами

Сочетание длинных шорт с высокими носками и лоферами - смелый и очень модный ход. Такой образ вдохновлен streetstyle-трендами из Токио, Копенгагена и Милана и демонстрирует идеальный баланс между расслабленностью и изысканностью.

Шорты придают легкости, носки создают акцент, а лоферы - нотку шика. Образ отлично подходит для городских прогулок или неформальных встреч в креативной среде.

Вариант с закрытой обувью (фото: instagram.com/claire_most)

С майкой и кардиганом

Длинные шорты прекрасно сочетаются с базовой майкой и легким кардиганом - такой лук идеально подходит для летней погоды. В жару можно оставить только майку, а вечером накинуть кардиган, чтобы чувствовать себя комфортно.

Это сочетание выглядит непринужденно, но продуманно: базовые вещи создают четкий силуэт, а длина шорт придает образу современного звучания. Выбирайте кардиган оверсайз или укороченный - в зависимости от настроения и стиля.

Длинные шорты на лето (фото: instagram.com/devapollon)

С яркой обувью

Если базовый образ кажется слишком спокойным, добавьте яркую обувь. В 2025 году модницы все чаще выбирают смелые цвета: красные балетки, неоновые сандалии, металлизированные мюли или цветные кроссовки.

Длинные шорты выступают как нейтральная база, а обувь становится главным акцентом. Это простой способ разнообразить летний гардероб и придать индивидуальности без лишних усилий.

Длинные шорты на лето (фото: instagram.com/brooklyngallagher)