Длинная рубашка? Вот как сделать ее действительно стильной всего за несколько секунд (видео)

Как завязать рубашку

Все очень просто. Надевайте рубашку, но не застегивайте ее на пуговицы. Возьмите одну сторону и немного перетяните ее на другую, чтобы появилась асимметрия.

Далее сформируйте небольшой уголок (с внутренней стороны) и завяжите его обычной резинкой. Главное, чтобы "узелок" был не слишком большим, чтобы он не торчал из-под ткани.

Просто посмотрите, довольны ли вы результатом. Если нет - попробуйте еще раз, ведь теперь вы точно будете знать, где именно делать уголок и насколько сильно его нужно фиксировать резинкой.

Как завязать длинную рубашку (скриншот)

В идеале у вас получится "цветочек" с акцентной драпировкой. Такой лайфхак поможет вам подчеркнуть талию.

С чем носить белую рубашку летом

Белая рубашка - универсальный мастхэв, который легко адаптировать под любой образ. Для легкого городского стиля сочетайте ее со льняными шортами, сандалиями или эспадрильями и плетеной сумкой.

Расстегнутая рубашка поверх топа или бралета создает непринужденный, но продуманный вид. Также стоит обратить внимание на рубашки оверсайз, они прекрасно смотрятся с велосипедками или прямыми джинсами, особенно если подчеркнуть талию ремнем.

В более элегантном варианте белую рубашку можно заправить в шелковую или сатиновую юбку миди, дополнив образ босоножками на тонких ремешках и массивными серьгами. Чтобы избежать слишком официального настроения, выбирайте рубашки из мягкой ткани, возможно, с легкой прозрачностью или необычным кроем. Главное - не бойтесь экспериментировать с фактурами и аксессуарами, ведь именно детали делают ваш "лук" fashion-хитом.