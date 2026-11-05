Бюджетный кризис или "ручник": почему правительство блокирует деньги громадам и чем это угрожает городам

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Сотни украинских громад столкнулись с внезапной остановкой платежей через Государственную казначейскую службу. В правительстве это объясняют приоритетом обороны и задержками международной помощи, тогда как в городах предупреждают, что под угрозой оказались подготовка к зиме и работа критической инфраструктуры.

РБК-Украина разбиралось, почему громады не могут распоряжаться собственными средствами, как это влияет на города и какие риски возникают накануне зимы.

Главное:

Масштаб проблемы: объем непроведенных казначейских платежей местных бюджетов достиг около 20 млрд грн, а с блокировкой или задержками собственных средств столкнулись абсолютно все громады.

Под угрозой критическая инфраструктура: громады не могут оплатить закупку топлива для генераторов, спецтехники ГСЧС и медиков, рассчитаться за газ и электроэнергию, а также выплатить зарплаты работникам коммунальных предприятий.

Манипулятивное противопоставление: правительство апеллирует к приоритету обороны, подменяя дискуссию о бюджетных расходах и умалчивая о том, что задержки платежей затрагивают критически важные потребности громад.

Причины бюджетного разрыва: Минфин направляет все внутренние ресурсы на сектор безопасности и обороны, а гражданские расходы зависят от ритмичности поступления внешней помощи.

Задержка реформ: дефицит ресурсов усилился из-за медленного выполнения условий международных партнеров, что сместило капитальные расходы на конец года.

Блокировка платежей громадам и остановка подготовки к зиме

В октябре проблема с проведением казначейских платежей стала ощутимой для местного самоуправления в разных регионах Украины. Даже при наличии средств на счетах громады не всегда могут своевременно рассчитаться за выполненные работы, профинансировать коммунальные предприятия или продолжить инфраструктурные проекты.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан в комментарии РБК-Украина рассказал, что с задержками платежей с собственных счетов муниципалитетов столкнулись абсолютно все громады без исключения.

Объем непроведенных средств у каждой разный и зависит от размера города и системы организации услуг, но проблема охватила все регионы – от задержек с оплатой пассажирских перевозок и уборки до остановки финансирования социальной помощи и льгот.

"Работы по подготовке к отопительному сезону были приостановлены или даже остановлены во многих громадах в середине сентября, хотя многие муниципалитеты продолжали "под честное слово" выполнять задачи там, где это возможно. Но когда заблокированы даже средства кредитов, в частности ЕБРР, качественно выполнять планы устойчивости сложно", – отмечает Слобожан.

По его словам, чиновники объясняют эти задержки дефицитом средств в государственном бюджете и с начала октября пытаются применять "ручной механизм" регулирования, перечисляя платежи с задержкой примерно на один месяц.

Хотя Кабмин частично разблокировал "планы устойчивости" для Киева и областных центров и сохранил бронирование работников коммунальных предприятий, в громадах по-прежнему существуют серьезные проблемы с оплатой электроэнергии, газа и топлива для генераторов.

Об опасности для объектов жизнеобеспечения и энергетики из-за блокировки средств резко высказался и бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его оценке, приостановка казначейских расходов создает каскадные риски накануне тяжелой зимы.

"Блокировка правительством средств местных громад на счетах Госказначейства будет иметь катастрофические последствия для критической инфраструктуры во всех регионах Украины. Это решение может привести к системному сбою в подготовке объектов к отопительному сезону", – предостерегает Кудрицкий.

Что происходит в городах

Отдельным острым примером стала ситуация в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко публично обвинил центральную власть в блокировке средств на восстановление поврежденных обстрелами домов и реализацию городского плана устойчивости.

"Если правительство этого не понимает, подчеркну: такие действия неприемлемы в ситуации, когда жители ждут восстановления своего жилья. Поэтому город еще раз обратился к правительству и Государственному казначейству с требованием разблокировать финансирование важных для киевлян проектов. В частности, по восстановлению поврежденных врагом домов", – заявил Кличко.

По его словам, Казначейство также заблокировало привлеченный кредит на сумму 1 млрд грн почти на месяц. Это остановило критически важные закупки и работы по подготовке столичной инфраструктуры к зимним рискам.

Подробности задержек с финансированием приводит и мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, по состоянию на 28 октября Государственное казначейство не провело 4231 платеж Львовской громады на общую сумму 901,7 млн грн (из которых 554,1 млн грн – средства бюджета развития).

"Деньги у города есть. Они лежат на счетах, но Казначейство не проводит платежи. В первую очередь это влияет на людей, которые выполняют работы для города", – сообщил Садовый в комментарии РБК-Украина.

По словам львовского мэра, блокировка счетов бьет по наиболее уязвимым коммунальным звеньям: работники коммунальных предприятий и дворники из-за отсутствия зарплат начинают увольняться, а чтобы избежать коллапса, коммунальные предприятия вынуждены залезать в долги и брать займы.

Садовый добавляет, что задержки создают прямую угрозу для работы общественного транспорта, вплоть до сокращения количества автобусов и трамваев на маршрутах, а также останавливают реализацию крупных строительных объектов, где крайне важно соблюдать технологические сроки.

Так, под угрозой оказались важные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, в частности строительство нового путепровода на перекрестке улиц Шевченко и Ковча.

Аналогичная тревожная ситуация наблюдается и в других уголках страны. В Днепре из-за двухмесячных задержек Казначейства остановились ремонты в домах ОСМД, а мэр Борис Филатов призвал правительство не изымать средства у громад (речь идет о намерении изъять 4,5 млрд грн из бюджета области).

В Полтаве Казначейство заблокировало 127 млн грн. Проблемы фиксируют в Ивано-Франковске с оплатой уже выполненных коммунальных работ. В Харькове из-за казначейских задержек зоопарк длительное время был вынужден работать на генераторах. В Виннице бывший глава ОГА Валерий Коровий констатировал, что громады впервые с начала полномасштабной войны сталкиваются с настолько тяжелым бюджетным кризисом.

На фоне этих проблем отдельные представители местных властей предполагают, что задержки могут иметь и политический подтекст. В частности, звучат подозрения относительно выборочной блокировки платежей для городов, руководители которых конфликтуют с центральной властью, в том числе в медиапространстве.

РБК-Украина обратилось с запросами к премьер-министру Сергею Корецкому и министру финансов Сергею Марченко, но на момент выхода материала ответа относительно ситуации с блокировкой платежей громадам не получило. В Минфине пообещали предоставить свои комментарии позже.

Приоритет обороны: позиция правительства и парламента

В правительстве ситуацию объясняют суровыми военными реалиями, поскольку там неоднократно подчеркивали, что первоочередная задача государства – бесперебойное обеспечение Сил обороны Украины. Все внутренние налоговые и таможенные поступления направляются на фронт, а гражданский сектор полностью функционирует за счет международной помощи.

То есть когда возникает разрыв в бюджете, правительство в первую очередь закрывает военные потребности, социальные выплаты, пенсии и медицинские расходы, оставляя капитальные расходы и ремонты во второй очереди.

Министр финансов Сергей Марченко объяснял проблемы с финансированием расходов громад нехваткой средств на едином казначейском счете. По его словам, за январь-сентябрь общий фонд недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов, из них 32 млрд грн пришлись на август и сентябрь.

Он говорит, что зарплаты военных и все социальные программы финансируются своевременно и в полном объеме, а задержек до конца года не ожидается. Однако финансирование капитальных расходов, в частности строительства дорог, пришлось приостановить в сентябре. Марченко заверил, что его должны возобновить, как только парламент примет законы для разблокировки международной помощи.

Премьер Сергей Корецкий в конце сентября называл остановку платежей громадам вынужденным решением в условиях жесткой экономии.

По его словам, критические платежи будут постепенно проводить вручную, а ситуация может улучшиться в течение месяца. 20 октября он сообщил, что правительство разблокировало часть расходов, в первую очередь на планы устойчивости. Глава Кабмина заявил, что правительство выполнило все свои обязательства, а парламент принял часть законов для получения международной помощи.

"Шаг за шагом будут осуществлены все отложенные платежи", – заверил премьер.

Со своей стороны глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа объясняет, что дефицит возник из-за пауз в поступлении международной помощи, что требует гибкости в управлении расходами. При этом она отметила, что речь не идет о полном обескровливании местного самоуправления.

"В целом на счетах местных бюджетов накоплено около 188 млрд грн. Финансовый ресурс у городов есть, однако из-за временных кассовых разрывов и приоритетности военных расходов Государственное казначейство вынуждено применять очередность расходов согласно постановлению №590", – отмечает Пидласа.

В то же время из-за сложной ситуации с государственными финансами правительство отложило на декабрь 39 млрд грн капитальных расходов, запланированных на осень. Как сообщила Пидласа, перенос касается, в частности, строительства и реконструкции больниц, возведения укрытий в школах и медицинских учреждениях, защиты энергетической инфраструктуры и строительства социального жилья. По ее словам, часть этих средств до конца года могут не успеть использовать, поскольку выполнить запланированные работы в такие сроки будет невозможно.

Порядок цифр и риск манипуляции

Замораживание расходов на социальные объекты правительство часто оправдывает риторикой экономии. Призывая местные власти отказаться от расходов на брусчатку и благоустройство, премьер-министр Сергей Корецкий апеллирует к безусловному приоритету военного времени – обороне.

Но такая риторика создает ложное противопоставление, будто финансирование армии и потребности громад конкурируют между собой. На самом деле последствия задержек гораздо шире, чем отложенный ремонт дорог или обустройство парков.

Масштабы расходов несопоставимы. На безопасность и оборону в 2026 году предусмотрено около 2,8 трлн грн, а в проекте бюджета-2027 заложено 4,89 трлн грн. При этом сумма заблокированных платежей местных бюджетов составляет около 20 млрд грн – менее 1% оборонного бюджета. В масштабах оборонного бюджета это не столь значительная доля. Но для отдельных громад эти миллионы имеют вполне конкретную цену: от них зависят водоснабжение, электроэнергия, вывоз мусора, работа общественного транспорта и выплата зарплат работникам коммунальных предприятий.

В то же время оценить реальное состояние государственных финансов только по доступным данным сложно. В Ассоциации городов Украины обращают внимание, что информация о состоянии Единого казначейского счета, которая могла бы помочь оценить ситуацию, не является открытой.

"Мы не видим состояния Единого казначейского счета, который недавно закрыли, поэтому не можем давать оценку общей ситуации. Что точно, так это то, что громады ограничены правительством в использовании средств местных бюджетов", – комментируют в АГУ.

Вопросы возникают и к распределению государственных расходов. Так, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука обращает внимание на планы изъять почти 22 млрд грн у громад на фоне увеличения, по его данным, на 6 млрд грн финансирования хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина. Общие расходы на органы государственной власти без силового блока он оценивает в 83,3 млрд грн. Такое распределение, по его мнению, ставит вопрос о последовательности бюджетных приоритетов. Эту ситуацию Тука назвал "бюджетным пиром во время чумы".

Оборона безусловно должна оставаться приоритетом. Однако это не означает, что финансовыми потребностями громад можно пренебрегать или рассматривать их как ресурс для покрытия бюджетного дефицита. Вопрос заключается в том, насколько оправданно ограничивать местные бюджеты и так же ли тщательно пересматриваются другие статьи государственных расходов.

Чтобы оценить обоснованность таких решений, стоит разобраться, почему возник кассовый разрыв и насколько ситуация обусловлена объективной нехваткой средств.

Почему возник кассовый разрыв и какие риски впереди

Эксперт Центра экономической стратегии (ЦЭС) Богдан Слуцкий в комментарии РБК-Украина объясняет, что нынешние задержки платежей – это уже больше, чем техническая пауза на несколько дней. В то же время пока речь идет не о полноценном кризисе государственных финансов, а об острой временной нехватке средств на счетах Казначейства.

"Причины три: очень большие расходы (прежде всего на оборону), уменьшение налоговых поступлений из-за ударов россиян по нашим предприятиям, а также задержки с поступлением части внешнего финансирования из-за невыполненных реформ. Из-за задержки международного финансирования капитальные расходы, накопленные за январь-сентябрь, перенесли на декабрь", – комментирует Слуцкий.

Аналитик ЦЭС обращает внимание на то, что утвержденный в бюджете расход не означает наличия реальных денег на счете в конкретный день.

Согласно п. 19 постановления №590, Казначейство проводит финансирование строго в порядке очередности: сначала армия, зарплаты и социальные выплаты, а капитальные ремонты и строительство ждут своей очереди. Из-за этого громады с большим объемом инфраструктурных проектов ощущают кризис наиболее болезненно.

По словам эксперта, ключевая проблема заключается в задержках международной помощи, которая непосредственно привязана к принятию евроинтеграционных реформ.

"Не все реформы, к которым привязано финансирование, хотят поддерживать, потому что часть из них сложная и непопулярная. Например, до сих пор не принята Антикоррупционная стратегия на 2026-2030 годы (законопроект №15230-д), хотя это один из шагов для Ukraine Facility (многолетняя программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы – Ред.)", – подчеркивает Слуцкий.

Он также обозначил ключевые угрозы для экономики и городов:

Последствия для бизнеса: подрядчики, выполнив работы за собственные средства и выплатив зарплаты, неделями не получают оплату. Для малого бизнеса это означает вымывание оборотных средств. В дальнейшем компании будут закладывать эти риски в стоимость контрактов, из-за чего ремонты для бюджета станут дороже.

Сбои в льготных программах: из-за нехватки средств клиенты банков уже получают уведомления о задержках государственной компенсации по программе "5-7-9%", фиксируются отдельные проблемы и по программе "єОселя".

Угроза повторения задержек: значительный объем капитальных расходов сместился на декабрь 2026 года, и если международные поступления не стабилизируются, задержки продолжатся до конца года.

Бюджетный риск 2027 года: по оценке Минфина, Украине в 2027 году потребуется 52,5 млрд долларов внешнего финансирования, из которых 32,6 млрд (по состоянию на октябрь) оставались необеспеченными. Если этот разрыв не закрыть, под наибольшим давлением сокращений вновь окажутся местные расходы, ремонты и строительство.

Пути выхода из кризиса: чего громады ожидают от правительства

Ассоциация городов Украины призывает правительство обеспечить своевременное проведение платежей по критически важным для громад расходам. Исполнительный директор АГУ Александр Слобожан подчеркивает, что муниципалитеты должны иметь возможность использовать средства на своих счетах.

"Должно действовать постановление №590, громады должны иметь возможность использовать средства на своих счетах, как это было с начала полномасштабного вторжения", – отметил представитель АГУ.

Мэр Львова Андрей Садовый также ожидает от правительства и Министерства финансов понятного и предсказуемого механизма проведения казначейских платежей.

"Мы понимаем сложность ситуации в государстве и необходимость финансирования обороны. В то же время у громад также есть свои обязательства – содержание критической инфраструктуры, выплата заработных плат, поддержка военных, проведение ремонтов и подготовка к зиме", – подчеркнул он.

Отдельным вызовом остается восстановление международного финансирования. По оценке эксперта ЦЭС Богдана Слуцкого, одним из способов снизить давление на государственный бюджет является своевременное привлечение внешней помощи, часть которой зависит от выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами.

В частности, задержки с принятием необходимых реформ могут влиять на поступление финансирования, из-за чего правительству приходится переносить расходы и ограничивать проведение платежей.

"То есть избежать сложных решений не удается. Их либо принимают вовремя и получают связанное с ними финансирование, либо откладывают, а затем ищут деньги на уже запланированные расходы. Второй путь – это перераспределение менее приоритетных гражданских расходов. Но возможности такого перераспределения не безграничны", – объясняет Слуцкий.

Таким образом, громады ожидают от центральной власти прежде всего предсказуемого проведения казначейских платежей, своевременных расчетов за энергоносители и возможности финансировать критически важные услуги. Не менее важными остаются выполнение обязательств, необходимых для получения международной помощи, и учет потребностей местного самоуправления при планировании государственных расходов.

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Бюджетные трудности имеют объективные причины: война и большие оборонные расходы поглощают львиную долю доходов государства. В то же время риторика премьера о приоритете обороны фактически подменяет дискуссию о бюджетных решениях манипулятивным противопоставлением армии и потребностей громад, от которых также зависит жизнедеятельность страны.

Задержки внешнего финансирования, которое направляется, в частности, на гражданские расходы, связаны и с тем, что Верховная Рада до сих пор не приняла ряд реформ, согласованных с международными партнерами. В результате правительство вынуждено в ручном режиме определять очередность платежей. Это усложняет планирование расходов громад и усиливает напряженность в отношениях с центральной властью. Дополнительно ситуацию обостряют подозрения относительно возможного выборочного подхода к проведению платежей.

Задержки казначейских платежей влияют не только на работу местных властей, но и на повседневную жизнь украинцев. Они могут приводить к перебоям в работе коммунальных служб и общественного транспорта, а также осложнять подготовку критической инфраструктуры к зиме.

Корецкий уверяет, что средств на Силы обороны до конца года хватит. В то же время он признает зависимость других бюджетных выплат от внешнего финансирования и решений парламента. Такая гарантия для армии важна, но она не отвечает на другой вопрос: как правительство обеспечит стабильную работу громад и критической инфраструктуры, если необходимые средства не поступят вовремя? Именно этот вопрос и остается без убедительного ответа.