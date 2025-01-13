"Придется решать Украине". У Байдена говорят, что обсуждали мобилизацию с командой Трампа

У президента США Джо Байдена обсуждали проблемы мобилизации в Украине с командой Дональда Трампа. Но подчеркивают, что только Украина может принимать решение о снижении призывного возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в интервью Bloomberg.
В частности, Салливан отметил, что в прошлом году Украина снизила возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Но, по его мнению, с тех пор проблемы с человеческим ресурсом обострились. Он также заявил, что США якобы выделили достаточно боеприпасов и техники для укомплектования украинских бригад.
Салливан подчеркнул, что об этих проблемах проинформировали команду Трампа.
"Посмотрим, как теперь это будет развиваться. В конце концов, это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен. Это то, с чем Украина должна справиться", - добавил он.
Ранее будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что для стабилизации фронта в Украине нужно снизить мобилизационный возраст.
"Одна из вещей, о которой мы будем спрашивать украинцев - у них есть проблемы с живой силой. Их мобилизационный возраст сейчас - 25 лет, не 18. Они могут сгенерировать сотни тысяч новых солдат", - сказал он.
Напомним, украинские власти подтверждали, что американские партнеры пытаются склонить официальный Киев к снижению возраста мобилизации до 18 лет. Однако президент Владимир Зеленский считает это бессмысленным без достаточного количества оружия и техники.
Подробнее об этой проблеме читайте в материале РБК-Украина "США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл".
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