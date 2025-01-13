"Доведеться вирішувати Україні". У Байдена кажуть, що обговорювали мобілізацію з командою Трампа

Зокрема, Салліван зазначив, що минулого року Україна знизила вік мобілізації з 27 до 25 років. Але, на його думку, відтоді проблеми з людським ресурсом загострилися. Він також заявив, що США нібито виділили достатньо боєприпасів і техніки для укомплектування українських бригад.

Салліван підкреслив, що про ці проблеми поінформували команду Трампа.

"Подивимося, як тепер це буде розвиватися. Зрештою, це суверенне рішення, яке Україна має ухвалити сама. Але ми чітко зазначали, що питання людських ресурсів важливе. Це те, з чим Україна має впоратися", - додав він.

Що говорять у команді Трампа

Раніше майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що для стабілізації фронту в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік.

"Одна з речей, про яку ми будемо питати українців - у них є проблеми з живою силою. Їхній мобілізаційний вік зараз - 25 років, не 18. Вони можуть згенерувати сотні тисяч нових солдатів", - сказав він.