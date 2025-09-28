Довбик забил первый гол за "Рому" в новом сезоне Серии А: видео

Гол украинца

Нападающий "Ромы" вышел в стартовом составе на игру против "Вероны" и уже на седьмой минуте открыл счет.

В начале поединка Зеки Челик выполнил навес с правого фланга, и Довбык ударом головой отправил мяч в сетку ворот соперника - 1:0.

Украинец высоко выпрыгнул и мощным ударом замкнул передачу, направив мяч под правую стойку.

Это второй матч в старте для нападающего под руководством нового главного тренера "Ромы" Джан Пьеро Гасперини.

Статистика Довбыка

Украинский форвард перебрался в "Рому" летом 2024 года из "Жироны" за 30 миллионов евро.

За римский клуб он провел 49 поединков во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и сделал 4 результативные передачи.

В предыдущем матче 24 сентября "Рома" стартовала в Лиге Европы победой над "Ниццей" со счетом 2:1.

Довбык тогда также вышел в старте, но провел неубедительную игру и получил оценку 6,1 балла, после чего был заменен на 69-й минуте. Во встрече с "Вероной" украинцу удалось быстро исправить впечатление, забив первый мяч в сезоне.