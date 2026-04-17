RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Опыт Черного моря: Зеленский примет участие в заседании о безопасности Ормузского пролива

17:35 17.04.2026 Пт
2 мин
Президент напомнил, чем завершились для России попытки блокировать Черное море в 2022-2023 годах
aimg Антон Корж
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании, которое будет посвящено обеспечению безопасности Ормузского пролива. Украинский опыт может пригодиться.

"Сегодня буду участвовать во встрече по Ормузу: многие лидеры собираются для координации, чтобы гарантировать безопасность в Ормузском проливе. Сейчас мир точно знает, где этот пролив и почему он так важен", - отметил он.

Зеленский сравнил ситуацию в Ормузском проливе с тем, что в 2022 и 2023 годах происходило в Черном море. Россияне пытались заблокировать Украине морские пути. Но Украина сорвала планы РФ и разгромила российский флот.

Поэтому, предположил президент, опыт Украины может пригодиться партнерам. А Украина имеет огромный опыт в разблокировании морских путей.

"Теперь уже абсолютно все в мире видят, что безопасность на море - это глобальная ценность, а не просто чья-то отдельная проблема. Безопасность надо защищать совместно - и мы надеемся, что выводы партнеров из всех вызовов, которые есть сейчас, - будут сильными", - резюмировал Зеленский.

Между тем Иран сегодня, 17 апреля, открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Однако пролив открыт исключительно на время прекращения огня в Ливане. При этом еще 16 апреля СМИ сообщали, что Иран рассматривает возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США.

Мировые цены на энергоносители ощутимо снизились после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель, за ней начали падать в цене и другие марки нефти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
