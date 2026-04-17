Опыт Черного моря: Зеленский примет участие в заседании о безопасности Ормузского пролива

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании, которое будет посвящено обеспечению безопасности Ормузского пролива. Украинский опыт может пригодиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.
"Сегодня буду участвовать во встрече по Ормузу: многие лидеры собираются для координации, чтобы гарантировать безопасность в Ормузском проливе. Сейчас мир точно знает, где этот пролив и почему он так важен", - отметил он.
Зеленский сравнил ситуацию в Ормузском проливе с тем, что в 2022 и 2023 годах происходило в Черном море. Россияне пытались заблокировать Украине морские пути. Но Украина сорвала планы РФ и разгромила российский флот.
Поэтому, предположил президент, опыт Украины может пригодиться партнерам. А Украина имеет огромный опыт в разблокировании морских путей.
"Теперь уже абсолютно все в мире видят, что безопасность на море - это глобальная ценность, а не просто чья-то отдельная проблема. Безопасность надо защищать совместно - и мы надеемся, что выводы партнеров из всех вызовов, которые есть сейчас, - будут сильными", - резюмировал Зеленский.
Между тем Иран сегодня, 17 апреля, открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Однако пролив открыт исключительно на время прекращения огня в Ливане. При этом еще 16 апреля СМИ сообщали, что Иран рассматривает возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США.
Мировые цены на энергоносители ощутимо снизились после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель, за ней начали падать в цене и другие марки нефти.