Опыт Черного моря: Зеленский примет участие в заседании о безопасности Ормузского пролива

"Сегодня буду участвовать во встрече по Ормузу: многие лидеры собираются для координации, чтобы гарантировать безопасность в Ормузском проливе. Сейчас мир точно знает, где этот пролив и почему он так важен", - отметил он.

Зеленский сравнил ситуацию в Ормузском проливе с тем, что в 2022 и 2023 годах происходило в Черном море. Россияне пытались заблокировать Украине морские пути. Но Украина сорвала планы РФ и разгромила российский флот.

Поэтому, предположил президент, опыт Украины может пригодиться партнерам. А Украина имеет огромный опыт в разблокировании морских путей.

"Теперь уже абсолютно все в мире видят, что безопасность на море - это глобальная ценность, а не просто чья-то отдельная проблема. Безопасность надо защищать совместно - и мы надеемся, что выводы партнеров из всех вызовов, которые есть сейчас, - будут сильными", - резюмировал Зеленский.