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Росія не виконує зобов'язання щодо розведення сил в Станиці Луганській, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 12:09
Росія не виконує зобов'язання щодо розведення сил в Станиці Луганській, - СЦКК
Фото: міст в Станиці Луганській (facebook.com/pressjfo.news)

Російські найманці не демонтували фортифікації в районі Станиці Луганської

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації фіксує невиконання незаконними збройними формуваннями Російської Федерації зобов'язань, покладених на них в рамках розведення сил в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як повідомляється, російська сторона не здійснила демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення, а також не вивела особовий склад, який зараз нібито здійснює чергування на мосту через річку Сіверський Донець.

"Незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, а саме, не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК та не прибрана фортифікаційна споруда, безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК)", - заявили у відомстві.

Зазначається, що Україна зі свого боку продовжує ремонтно-відновлювальні роботи мосту через річку Сіверський Донець, а також забезпечує безпечний перехід мешканців окупованої території на підконтрольну українському уряду.

"На українській стороні, поблизу розлому мосту, постійно працюють волонтери та представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню", - додали у відомстві.

Росія не виконує зобов'язання щодо розведення сил в Станиці Луганській, - СЦКК

Нагадаємо, що 5 вересня представники збройних формувань Російської Федерації на Донбасі в черговий раз зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській. Окупанти заявили, що не можуть ухвалити рішення про початок ремонту мосту через відсутність інструкцій і детального плану будівництва.

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