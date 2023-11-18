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Доставят через неделю. В "Дії" рассказали о новых услугах по обмену водительского удостоверения

Иллюстративное фото: в "Дії" рассказали о новых услугах по обмену водительского удостоверения (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Замена водительского удостоверения в Украине теперь значительно упростится. Теперь водителям не обязательно ехать в сервисный центр МВД, а можно заказать доставку документа домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії".

Заказать доставку документа можно в случае, если его замена производится по следующим причинам:

  • замена фамилии;
  • заказали пластиковое для выезда за границу;
  • потеряли удостоверение;
  • необходимо временное заменить на постоянное.

Для доставки необходимо подать заявку в "Дії":

  • авторизуйтесь в приложении;
  • перейдите к меню "Услуги";
  • выберите "Замена водительского удостоверения" или нажмите на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";
  • укажите причину замены документа, тип удостоверения, способ доставки;
  • укажите данные и подпишите заявление.

Как позже рассказали в МВД, доставка будет производиться с помощью "Укрпочты". Заявка на доставку будет рассматриваться в течение трех дней, а сама доставка "Укрпочтой" займет до 7 дней и обойдется в 294 грн.

Также в "Дії" можно просмотреть статусы заявки, а "Укрпочта" - отправит уведомление о доставке.

Изменения для водителей в 2023 году

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.

Также в этом месяце правительство Украины внесло изменения в Правил дорожного движения. Следовательно, ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.

Кроме того, в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, которые затронули учебные транспортные средства. Букву "У" решили заменить буквой "Н".

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