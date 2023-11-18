Доставят через неделю. В "Дії" рассказали о новых услугах по обмену водительского удостоверения

Замена водительского удостоверения в Украине теперь значительно упростится. Теперь водителям не обязательно ехать в сервисный центр МВД, а можно заказать доставку документа домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії".
Заказать доставку документа можно в случае, если его замена производится по следующим причинам:
Для доставки необходимо подать заявку в "Дії":
Как позже рассказали в МВД, доставка будет производиться с помощью "Укрпочты". Заявка на доставку будет рассматриваться в течение трех дней, а сама доставка "Укрпочтой" займет до 7 дней и обойдется в 294 грн.
Также в "Дії" можно просмотреть статусы заявки, а "Укрпочта" - отправит уведомление о доставке.
Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.
Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.
Также в этом месяце правительство Украины внесло изменения в Правил дорожного движения. Следовательно, ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.
Кроме того, в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, которые затронули учебные транспортные средства. Букву "У" решили заменить буквой "Н".
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