Доставят через неделю. В "Дії" рассказали о новых услугах по обмену водительского удостоверения

Замена водительского удостоверения в Украине теперь значительно упростится. Теперь водителям не обязательно ехать в сервисный центр МВД, а можно заказать доставку документа домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії".

Заказать доставку документа можно в случае, если его замена производится по следующим причинам:

замена фамилии;

заказали пластиковое для выезда за границу;

потеряли удостоверение;

необходимо временное заменить на постоянное.

Для доставки необходимо подать заявку в "Дії":

авторизуйтесь в приложении;

перейдите к меню "Услуги";

выберите "Замена водительского удостоверения" или нажмите на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";

укажите причину замены документа, тип удостоверения, способ доставки;

укажите данные и подпишите заявление.

Как позже рассказали в МВД, доставка будет производиться с помощью "Укрпочты". Заявка на доставку будет рассматриваться в течение трех дней, а сама доставка "Укрпочтой" займет до 7 дней и обойдется в 294 грн.

Также в "Дії" можно просмотреть статусы заявки, а "Укрпочта" - отправит уведомление о доставке.

Изменения для водителей в 2023 году

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.

Также в этом месяце правительство Украины внесло изменения в Правил дорожного движения. Следовательно, ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.

Кроме того, в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, которые затронули учебные транспортные средства. Букву "У" решили заменить буквой "Н".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.