Доставят через неделю. В "Дії" рассказали о новых услугах по обмену водительского удостоверения
Замена водительского удостоверения в Украине теперь значительно упростится. Теперь водителям не обязательно ехать в сервисный центр МВД, а можно заказать доставку документа домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії".
Заказать доставку документа можно в случае, если его замена производится по следующим причинам:
- замена фамилии;
- заказали пластиковое для выезда за границу;
- потеряли удостоверение;
- необходимо временное заменить на постоянное.
Для доставки необходимо подать заявку в "Дії":
- авторизуйтесь в приложении;
- перейдите к меню "Услуги";
- выберите "Замена водительского удостоверения" или нажмите на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";
- укажите причину замены документа, тип удостоверения, способ доставки;
- укажите данные и подпишите заявление.
Как позже рассказали в МВД, доставка будет производиться с помощью "Укрпочты". Заявка на доставку будет рассматриваться в течение трех дней, а сама доставка "Укрпочтой" займет до 7 дней и обойдется в 294 грн.
Также в "Дії" можно просмотреть статусы заявки, а "Укрпочта" - отправит уведомление о доставке.
Изменения для водителей в 2023 году
Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.
Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.
Также в этом месяце правительство Украины внесло изменения в Правил дорожного движения. Следовательно, ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.
Кроме того, в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, которые затронули учебные транспортные средства. Букву "У" решили заменить буквой "Н".
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