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Доставлять за тиждень. У "Дії" розповіли про нові послуги з обміну водійського посвідчення

Субота 18 листопада 2023 13:45
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Доставлять за тиждень. У "Дії" розповіли про нові послуги з обміну водійського посвідчення Ілюстративне фото: у "Дії" розповіли про нові послуги з обміну водійського посвідчення (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Заміна водійського посвідчення в Україні тепер значно спроститься. Відтепер водіям не обов'язково їхати в сервісний центр МВС, а можна замовити доставку документу додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

Замовити доставку документа можна у випадку, якщо його заміна відбувається через такі причини:

  • заміна прізвища;
  • замовили пластикове для виїзду за кордон;
  • втратили посвідчення;
  • необхідно тимчасове замінити на постійне.

Для доставки необхідно подати заявку у "Дії":

  • авторизуйтеся в застосунку;
  • перейдіть до меню "Послуги";
  • оберіть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення";
  • зазначте причину заміни документа, тип посвідчення, спосіб доставки;
  • укажіть контактні дані та підпишіть заяву.

Як пізніше розповіли у МВС, доставка буде відбуватись за допомогою "Укрпошти". Заявка на доставку буде розглядатись протягом трьох днів, а сама доставка "Укрпоштою" займе до 7 днів і коштуватиме 294 грн.

Також в "Дії" можна переглянути статуси заявки, а "Укрпошта" - надішле сповіщення про доставку.

Зміни для водіїв у 2023 році

Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект, який стосується запровадження штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.

Також цього місяця уряд України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтак ПДР стали більш наближені до стандартів Європейського союзу.

Окрім того, в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву "У" вирішили замінити на букву "Н".

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