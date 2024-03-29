Доставку снарядов для Украины в рамках инициативы Чехии уже организовывают, - МИД Польши

"Тот факт, что она (инициатива Чехии - ред.) уже получила твердые обещания о поддержке, подкрепленные денежными средствами, и что транспортировка уже организуется, означает, что мы чувствуем бремя ответственности за помощь Украине в борьбе с российским вторжением", - заявил Сикорский.

Он также добавил, что Польша "удвоит свой вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины". При этом он отказался называть конкретные суммы и объяснил это "военной тайной".

"Я не чувствую себя уполномоченным говорить о конкретных суммах", - подчеркнул министр.