Доставку снарядів для України в рамках ініціативи Чехії вже організовують, - МЗС Польщі

"Той факт, що вона (ініціатива Чехії - ред.) вже отримала тверді обіцянки про підтримку, підкріплені грошима, і що транспортування вже організується, означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням", - заявив Сікорський.

Він також додав, що Польща "подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України". При цьому він відмовився називати конкретні суми та пояснив це "військовою таємницею".

"Я не почуваюся уповноваженим говорити про конкретні суми", - наголосив міністр.