Украинские военные уничтожили вражескую САУ "Нона" вместе с боекомплектом (видео)

Вооруженным силам Украины точным выстрелом удалось уничтожить вражескую САУ "Нона" вместе с боекомплектом к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

На видео можно увидеть попадание по позиции расположения вражеской установки. После этого произошел мощный взрыв вражеского боекомплекта.

"Прямое попадание во вражескую САУ 2с9 "Нона", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов на востоке. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.

Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате часть россиян была уничтожена.

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