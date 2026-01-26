"Хватит вмешательств Трампа": Родригес резко выступила против влияния США в Венесуэле

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна устала от вмешательства США, при подготовке реформ нефтяной отрасли и освобождения политических заключенных.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает издание Вloomberg.
Так, Делси Родригес обратилась к работникам нефтяной промышленности штата Ансоатеги, подчеркнув, что "решать наши вопросы должны сами венесуэльские политики".
"Хватит приказов Вашингтона венесуэльским политикам, пусть венесуэльская политика решает наши разногласия и конфликты. Хватит вмешательства иностранных государств", - сказала Родригес во время обращения к работникам нефтяной промышленности штата Ансоатеги в воскресенье, 25 января.
Вместе с братом Хорхе Родригесом, председателем Национального собрания, Делси усилила риторику в течение выходных, пытаясь сбалансировать противоречивые требования своих сторонников и администрации президента США Дональда Трампа.
Родригес встретились с работниками Petróleos de Venezuela на нефтеперерабатывающем заводе в Пуэрто-Ла-Крус после критики серии нефтяных реформ, которые должны были бы ликвидировать государственную монополию и позволить частным компаниям производить и продавать сырую нефть из больших запасов страны.
Ее комментарии прозвучали накануне вторых и окончательных дебатов по закону об углеводородах в контролируемой правительством Национальной ассамблее, общественные консультации с которыми были запланированы на понедельник, 26 января.
Аналитики считают, что быстрое принятие законопроекта о реформе будет свидетельствовать о том, что сопротивление со стороны правящей социалистической партии, которая традиционно выступала за государственный контроль и суверенитет над углеводородными ресурсами, пока ограничен или контролируемый. Такую оценку в понедельник дал Николас Уотсон, управляющий директор Teneo.
После устранения Николаса Мадуро 3 января администрация Трампа взяла под контроль добычу, переработку и международную продажу венесуэльской нефти.
Так, Трамп заявил сразу после этого, что временная власть Венесуэлы передаст Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти.
На днях США изъяли нефть из семи недавно захваченных венесуэльских танкеров, однако отказался раскрывать их текущее местонахождение.