"Хватит вмешательств Трампа": Родригес резко выступила против влияния США в Венесуэле

Так, Делси Родригес обратилась к работникам нефтяной промышленности штата Ансоатеги, подчеркнув, что "решать наши вопросы должны сами венесуэльские политики".

"Хватит приказов Вашингтона венесуэльским политикам, пусть венесуэльская политика решает наши разногласия и конфликты. Хватит вмешательства иностранных государств", - сказала Родригес во время обращения к работникам нефтяной промышленности штата Ансоатеги в воскресенье, 25 января.

Вместе с братом Хорхе Родригесом, председателем Национального собрания, Делси усилила риторику в течение выходных, пытаясь сбалансировать противоречивые требования своих сторонников и администрации президента США Дональда Трампа.

Родригес встретились с работниками Petróleos de Venezuela на нефтеперерабатывающем заводе в Пуэрто-Ла-Крус после критики серии нефтяных реформ, которые должны были бы ликвидировать государственную монополию и позволить частным компаниям производить и продавать сырую нефть из больших запасов страны.

Ее комментарии прозвучали накануне вторых и окончательных дебатов по закону об углеводородах в контролируемой правительством Национальной ассамблее, общественные консультации с которыми были запланированы на понедельник, 26 января.

Аналитики считают, что быстрое принятие законопроекта о реформе будет свидетельствовать о том, что сопротивление со стороны правящей социалистической партии, которая традиционно выступала за государственный контроль и суверенитет над углеводородными ресурсами, пока ограничен или контролируемый. Такую оценку в понедельник дал Николас Уотсон, управляющий директор Teneo.