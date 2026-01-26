"Досить втручань Трампа": Родрігес різко виступила проти впливу США у Венесуелі

Так, Делсі Родрігес звернулася до працівників нафтової промисловості штату Ансоатегі, наголосивши, що "вирішувати наші питання мають самі венесуельські політики".

"Досить наказів Вашингтона венесуельським політикам, нехай венесуельська політика вирішує наші розбіжності та конфлікти. Досить втручання іноземних держав", - сказала Родрігес під час звернення до працівників нафтової промисловості штату Ансоатегі у неділю, 25 січня.

Разом із братом Хорхе Родрігесом, головою Національних зборів, Делсі посилила риторику протягом вихідних, намагаючись збалансувати суперечливі вимоги своїх прихильників і адміністрації президента США Дональда Трампа.

Родрігес зустрілися з працівниками Petróleos de Venezuela на нафтопереробному заводі в Пуерто-Ла-Крус після критики серії нафтових реформ, які мали б ліквідувати державну монополію та дозволити приватним компаніям виробляти і продавати сиру нафту з великих запасів країни.

Її коментарі прозвучали напередодні других та остаточних дебатів щодо закону про вуглеводні в контрольованій урядом Національній асамблеї, громадські консультації з якими було заплановано на понеділок, 26 січня.

Аналітики вважають, що швидке ухвалення законопроєкту про реформу свідчитиме про те, що опір з боку правлячої соціалістичної партії, яка традиційно виступала за державний контроль і суверенітет над вуглеводневими ресурсами, наразі обмежений або контрольований. Таку оцінку у понеділок дав Ніколас Вотсон, керуючий директор Teneo.