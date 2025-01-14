Хватит выписки. В Украине решили проблему с отсрочками для одной из категорий

Кабинет министров устранил юридическую коллизию, из-за которой у родственников пропавших без вести были проблемы с отсрочкой от мобилизации. Теперь для ее оформления не нужно решение суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Сообщается, что внесены изменения в процедуру получения отсрочки от мобилизации для родственников пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Ранее поступало большое количество жалоб из-за юридической коллизии. Дело в том, что основанием для получения отсрочки являлось решение суда о признании человека пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Хотя правовая процедура принятия такого решения судом не предусмотрена законодательством.

Поэтому несмотря на то, что по закону родственники имеют право на отсрочку, по факту они лишены возможности ее оформить.

После вступления в силу нового постановления Кабмина достаточно будет получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести. Подробный алгоритм действий для получения выписки доступен - по ссылке.

Отметим, право на отсрочку от мобилизации имеют: