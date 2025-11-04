Хватит уступок. Кислица рассказал, где должна остановиться война РФ против Украины

"Позиция президента США Дональда Трампа и Украины одинакова: война должна быть остановлена прекращением огня на нынешней линии соприкосновения, и тогда переговоры должны вестись с нынешней линии соприкосновения", - заявил Кислица.

Он также подчеркнул, что дальнейшее обсуждение территориальных вопросов должно быть поручено руководству Украины и Кремля.

По словам первого заместителя главы МИД, Украина и так уже пошла на большие уступки Кремлю, поэтому ждать новых уже не стоит.

"Мы уже пошли на множество уступок, поэтому не украинскому правительству надо угождать российскому", - подытожил Кислица.