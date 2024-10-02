RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Достаточно мало. В Польше рассказали, сколько людей присоединились к украинскому легиону

Фото: Владислав Косиняк-Камиш, глава Министерства обороны Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Количество украинцев, которые решили присоединиться к украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым". Бойцы должны были пройти обучение и получить оружие для защиты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в эфире Wirtualna Polska.

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало", - заявил министр. 

По словам главы ведомства, в вопросе украинского легиона - Польша отвечала за обучение, а Украина - за набор бойцов. 

"Мы были к этому готовы. Это было частью соглашения между Польшей и Украиной", - отметил он. 

В частности Косиняк-Камыш добавил, что с начала полномасштабной войны в Украине, Польша уже подготовила около 20 000 украинских военных, которые сейчас воюют на фронте.

Украинский легион в Польше

В июле Киев и Варшава подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Среди прочего, соглашение предусматривало подготовку украинских военных. РБК-Украина рассказывала о том, как будут набирать добровольцев в украинский легион.

В тот же месяц глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждал, что в Польше уже тысячи желающих вступить в украинский легион.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеПольша