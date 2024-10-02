Достаточно мало. В Польше рассказали, сколько людей присоединились к украинскому легиону

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало", - заявил министр.

По словам главы ведомства, в вопросе украинского легиона - Польша отвечала за обучение, а Украина - за набор бойцов.

"Мы были к этому готовы. Это было частью соглашения между Польшей и Украиной", - отметил он.

В частности Косиняк-Камыш добавил, что с начала полномасштабной войны в Украине, Польша уже подготовила около 20 000 украинских военных, которые сейчас воюют на фронте.

Украинский легион в Польше

В июле Киев и Варшава подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Среди прочего, соглашение предусматривало подготовку украинских военных. РБК-Украина рассказывала о том, как будут набирать добровольцев в украинский легион.

В тот же месяц глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждал, что в Польше уже тысячи желающих вступить в украинский легион.