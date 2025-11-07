ua en ru
Без дождя, но не без сюрпризов: что будет с погодой в Украине сегодня

Пятница 07 ноября 2025 07:00
Без дождя, но не без сюрпризов: что будет с погодой в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз на 7 ноября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня Украина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадки не ожидаются, но возможны туманы. Температура воздуха будет оставаться комфортной, а на юге повысится до +16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня погоду в Украине определяет поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.

Ночью и утром в северных, восточных, Винницкой областях и в Карпатском регионе местами будут образовываться туманы, которые могут усложнять видимость на дорогах. Ветер будет слабый, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха останется комфортной, как для начала ноября. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +8...+13 градусов.

На юге страны будет теплее - ночью +4...+9 градусов, днем +11...+16 градусов. В Карпатах прохладнее: ночью от +1 до -4 градусов, днем +3...+8 градусов.

Как отметила Диденко, сегодняшняя пятница в Украине "будет красивой".

"Такая типичная картинная осень. Туманы, ковры из желтых листьев, антициклон, а, следовательно, без осадков, даже с солнцем (если туманы не прикроют), теплая погода", - рассказала синоптик.

Погода в Киеве

В столице сегодня осадки маловероятны. Ночью и утром ожидается туман. Максимальная температура днем составит +10...+11 градусов.

Без дождя, но не без сюрпризов: что будет с погодой в Украине сегодня

Напомним, уже на следующей неделе в Украине прогнозируется серьезное похолодание. Так, с 11-12 ноября ожидается заметное снижение температуры почти во всех областях.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику ноября в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц осени.

Кроме того, синоптики предупредили, почему погода может быть опасной.

