Без дождей и до +27: где в Украине сегодня будет теплее всего

Сегодня, 27 августа, в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Лишь на севере возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, в Черниговской и Сумской областях местами пройдут кратковременные дожди. На остальной территории - без осадков, с переменной облачностью.

Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +7...+12 градусов, днем +19...+24 градуса; на юге страны - ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов.

Погода по регионам

Запад : во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Закарпатской областях - без осадков, переменная облачность. Температура ночью +9...+12 градусов, днем +19...+22 градуса.

Север : в Черниговской и Сумской областях - местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+12 градусов, днем +19...+22 градуса. В Житомирской и Киевской областях - сухо, переменная облачность, температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса.

Центр : в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях - без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25 градусов.

Восток : в Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях - сухо и тепло, температура ночью +12...+14 градусов, днем +25...+27 градусов.

Юг: в Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях - без осадков, температура ночью +12...+15 градусов, днем +26...+28 градусов. В Крыму - солнечно, температура ночью +12...+14 градусов, днем +25...+27 градусов.

Погода в Киеве

В столице и области - переменная облачность, без осадков. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса. Ветер западный, 5-10 м/с.