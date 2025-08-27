ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Без дождей и до +27: где в Украине сегодня будет теплее всего

Среда 27 августа 2025 07:01
UA EN RU
Без дождей и до +27: где в Украине сегодня будет теплее всего Фото: какой будет погода в Украине 27 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 27 августа, в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Лишь на севере возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в Черниговской и Сумской областях местами пройдут кратковременные дожди. На остальной территории - без осадков, с переменной облачностью.

Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +7...+12 градусов, днем +19...+24 градуса; на юге страны - ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов.

Погода по регионам

  • Запад: во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Закарпатской областях - без осадков, переменная облачность. Температура ночью +9...+12 градусов, днем +19...+22 градуса.

  • Север: в Черниговской и Сумской областях - местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+12 градусов, днем +19...+22 градуса. В Житомирской и Киевской областях - сухо, переменная облачность, температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса.

  • Центр: в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях - без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25 градусов.

  • Восток: в Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях - сухо и тепло, температура ночью +12...+14 градусов, днем +25...+27 градусов.

  • Юг: в Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях - без осадков, температура ночью +12...+15 градусов, днем +26...+28 градусов. В Крыму - солнечно, температура ночью +12...+14 градусов, днем +25...+27 градусов.

Погода в Киеве

В столице и области - переменная облачность, без осадков. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса. Ветер западный, 5-10 м/с.

Без дождей и до +27: где в Украине сегодня будет теплее всего

Напомним, недавно синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украину вернется жара.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине ожидается дальнейшее повышение температуры, и до конца недели местами на юге и в центре воздух прогреется до жарких значений.

А тем временем в Киеве зафиксировали самый холодный день за долгое время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы