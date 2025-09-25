ua en ru
Дожди, заморозки и холодный фронт: какая погода ждет украинцев сегодня

Украина, Четверг 25 сентября 2025 07:00
Дожди, заморозки и холодный фронт: какая погода ждет украинцев сегодня Иллюстративное фото: синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев сегодня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня атмосферный фронт сместился к южной окраине Украины. Он принесет небольшие дожди и порывистый ветер через центр и восток страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По прогнозу, сегодня дожди возможны на юго-западе, в центре, на востоке и на юге Украины. Северные области, значительная часть запада и вторая половина дня в центральной части останутся в сухой погоде.

"25-го сентября в Украине ожидается +12...+16 градусов, в южной части +15...+19", - отметила Диденко.

В то же время с 26 сентября вся территория Украины будет находиться под влиянием сухой солнечной, однако холодной погоды.

Также сообщается, что ближайшей ночью на западе и севере вероятны заморозки на почве. В ночные часы 26-27 сентября заморозки волнами распространятся на центр и восток.

В Киеве 25 сентября ожидается сухая и солнечная, однако холодная погода.

"Ночью в столице предполагается +3...+6 градусов, на окраинах города возможны заморозки на почве. Завтра днем - +12...+15 градусов", - уточнила синоптик.

Ранее мы писали о том, что в Украине ночью 25 сентября ожидается заморозки на поверхности почвы 0-3°C.

