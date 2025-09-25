ua en ru
Дощі, заморозки й холодний фронт: яка погода чекає українців сьогодні

Україна, Четвер 25 вересня 2025 07:00
Дощі, заморозки й холодний фронт: яка погода чекає українців сьогодні Ілюстративне фото: синоптик розповіла, яка погода чекає українців сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні атмосферний фронт змістився до південної околиці України. Він принесе невеликі дощі та рвучкий вітер через центр та схід країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За прогнозом, сьогодні дощі можливі на південному заході, у центрі, на сході та на півдні України. Північні області, значна частина заходу та друга половина дня у центральній частині залишаться у сухій погоді.

"25-го вересня в Україні очікується +12…+16 градусів, у південній частині +15…+19", - зазначила Діденко.

Водночас з 26 вересня вся територія України перебуватиме під впливом сухої сонячної, проте холодної погоди.

Також повідомляється, що найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на ґрунті. У нічні години 26-27 вересня заморозки хвилями поширяться на центр та схід.

У Києві 25 вересня очікується суха та сонячна, проте холодна погода.

"Вночі у столиці передбачається +3…+6 градусів, на околицях міста можливі заморозки на ґрунті. Завтра вдень - +12…+15 градусів", - уточнила синоптик.

Раніше ми писали про те, що в Україні вночі 25 вересня очікується заморозки на поверхні ґрунту 0-3°C.

