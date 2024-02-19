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Дожди отступают, но есть нюанс: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Украина, Понедельник 19 февраля 2024 07:00
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Дожди отступают, но есть нюанс: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня преимущественно плюсовая температура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 19 февраля будет без дождей и снега. Днем в большинстве регионов прогнозируется плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем почти без осадков. Днем на крайнем западе страны небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер северный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет от -2 до +3, а в западных областях до +2 +7 градусов.

Ночью столбики термометров покажут -1 -6 градусов, на юге около нуля, а на северо-востоке до -9.

Дожди отступают, но есть нюанс: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от 0 до +2, а ночью -3 -5 градусов.

Дожди отступают, но есть нюанс: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Киеве в феврале обновлено по меньшей мере два температурных рекорда.

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