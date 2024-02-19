Дожди отступают, но есть нюанс: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине 19 февраля будет без дождей и снега. Днем в большинстве регионов прогнозируется плюсовая температура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня днем почти без осадков. Днем на крайнем западе страны небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер северный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем будет от -2 до +3, а в западных областях до +2 +7 градусов.
Ночью столбики термометров покажут -1 -6 градусов, на юге около нуля, а на северо-востоке до -9.
Погода в Киеве
В столице сегодня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Столбики термометров днем в Киеве покажут от 0 до +2, а ночью -3 -5 градусов.
Напомним, в Киеве в феврале обновлено по меньшей мере два температурных рекорда.
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