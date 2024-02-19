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Дощі відступають, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 07:00
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Дощі відступають, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні переважко плюсова температура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 19 лютого буде майже без дощів та снігу. Вдень у більшості регіонів прогнозується плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень майже без опадів. Вдень на крайньому заході країни невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер північний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде від -2 до +3, а в західних областях до ++2 +7 градусів.

Вночі стовпчики термометрів покажуть -1 -6 градусів, на півдні близько нуля, а на північному сході до -9.

Дощі відступають, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від 0 до +2, а вночі -3 -5 градусів.

Дощі відступають, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.

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