Дощі відступають, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 19 лютого буде майже без дощів та снігу. Вдень у більшості регіонів прогнозується плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень майже без опадів. Вдень на крайньому заході країни невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер північний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде від -2 до +3, а в західних областях до ++2 +7 градусів.

Вночі стовпчики термометрів покажуть -1 -6 градусів, на півдні близько нуля, а на північному сході до -9.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від 0 до +2, а вночі -3 -5 градусів.