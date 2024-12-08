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Киевлян предупредили об опасности на дорогах из-за погодных условий

Киев, Воскресенье 08 декабря 2024 09:26
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Киевлян предупредили об опасности на дорогах из-за погодных условий Фото: киевлян предупредили о гололедице и тумане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киеве 8 декабря ухудшилась. Киевлян предупредили о гололедице и тумане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и патрульную полицию в Telegram.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Киеве и Киевской области наблюдаются опасные погодные условия. В течение суток на дорогах гололедица.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Водителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах.

Как отметила КГГА, техники и специалисты готовы к противогололедной обработке дорог. Первоначально будут обрабатывать мосты, путепроводы, брусчаточные покрытия, спуски и подъемы.

Также сегодня Киев накрыл густой туман, что ухудшает ситуацию на дорогах. Патрульная полиция советует водителям:

  • отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
  • снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
  • увеличить дистанцию между автомобилями;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Прогноз погоды

Как сообщали синоптики, сегодня, 8 декабря, в Украине будет облачная погода. Днем небольшие дожди могут быть на правобережной части страны. На остальной территории без осадков.

На левобережной части Украины возможны местами порывы ветра до 15-20 м/с.

В большинстве областей в течение суток ожидается от +1 до +4 градусов.

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