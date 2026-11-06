Дожди и мокрый снег накроют Украину: чего ждать от погоды сегодня
В Украине сегодня, 6 ноября, ожидается облачная и даже немного морозная погода. По всей стране прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем по всей стране, кроме большинства западных областей небольшие дожди, местами с мокрым снегом (в Карпатах небольшой снег).
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 0-6° тепла, в Закарпатье и крайнем юге страны днем 5-10° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Небольшие дожди, по области местами с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 1-6° тепла, в Киеве 3-5° тепла.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.
Также климатолог объяснила,грозит ли Украине аномальный холод, как прошлой зимой.