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Дожди и мокрый снег накроют Украину: чего ждать от погоды сегодня

07:00 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Дожди и мокрый снег накроют Украину: чего ждать от погоды сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 6 ноября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 6 ноября, ожидается облачная и даже немного морозная погода. По всей стране прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем по всей стране, кроме большинства западных областей небольшие дожди, местами с мокрым снегом (в Карпатах небольшой снег).

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 0-6° тепла, в Закарпатье и крайнем юге страны днем 5-10° тепла.

Дожди и мокрый снег накроют Украину: чего ждать от погоды сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 6 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Небольшие дожди, по области местами с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 1-6° тепла, в Киеве 3-5° тепла.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.

Также климатолог объяснила,грозит ли Украине аномальный холод, как прошлой зимой.

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