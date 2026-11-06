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Дощі та мокрий сніг накриють Україну: чого чекати від погоди сьогодні

07:00 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Дощі та мокрий сніг накриють Україну: чого чекати від погоди сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 6 листопада (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 6 листопада, очікується хмарна та навіть трошки морозна погода. По всій країні прогнозуються дощі, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцетр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень по всій країні, крім більшості західних областей, невеликі дощі, місцями з мокрим снігом (в Карпатах невеликий сніг).

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 0-6° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень 5-10° тепла.

Дощі та мокрий сніг накриють Україну: чого чекати від погоди сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 6 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, по області місцями з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 1-6° тепла, у Києві 3-5° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.

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