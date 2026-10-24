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Дождь и облачное небо: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Дождь и облачное небо: какой будет погода в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 24 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 24 октября, потеплеет до +17°, но в некоторых областях будет дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях умеренные дожди. На остальной территории без осадков.

В западных областях утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 12-17 ° тепла.

Дождь и облачное небо: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 24 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, днем без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 12-17 °, в Киеве около 15 °.

Напомним, пока в Украине удерживается относительное тепло, Европа готовится к первым проявлениям зимы. Исходя из предварительных прогнозов, уже в скором времени местами может выпасть немало снега.

Также ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

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