Дощі та хмарне небо: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 24 жовтня, потеплішає до +17°, але в деяких областях дощитиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
В Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях помірні дощі. На решті території без опадів.
В західних областях вранці місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 12-17° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 12-17°, у Києві близько 15°.
Нагадаємо, поки в Україні утримується відносне тепло, Європа готується до перших проявів зими. Виходячи з попередніх прогнозів, вже незабаром місцями може випасти чимало снігу.
Також раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.