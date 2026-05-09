Дожди и грозы накроют часть Украины: в каких регионах ждать осадки сегодня

Сегодня, 9 мая, в Украине ожидается незначительное похолодание. В части областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, сегодня осадки возможны в большинстве северных и центральных областей. Днем кратковременные дожди с грозами также ожидаются на востоке Украины и в Карпатском регионе.
На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. В то же время в юго-западных областях ночью и утром местами возможен туман, что может ухудшать видимость на дорогах.
Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем в Украине ожидается 20-25 градусов тепла, однако в западных областях будет прохладнее - 13-18 градусов тепла.
Сегодня в столице будет наблюдаться переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, по области - гроза.
Ветер юго-западный, в Киеве с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью составит 7-12 градусов тепла, днем - 20-25 градусов тепла.
В Киеве ночью прогнозируют 10-12 градусов тепла, днем - 21-23 градуса тепла.
Фото: карта погоды в Украине на 9 мая (facebook.com/UkrHMC)
