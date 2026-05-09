Дощі та грози накриють частину України: в яких регіонах чекати опади сьогодні

07:00 09.05.2026 Сб
2 хв
Де варто захопити із собою парасольки
Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 9 травня (Getty Images)

Сьогодні, 9 травня, в Україні очікується незначне похолодання. У частині областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні опади можливі у більшості північних і центральних областей. Удень короткочасні дощі з грозами також очікуються на сході України та в Карпатському регіоні.

На решті території країни істотних опадів не передбачається. Водночас у південно-західних областях уночі та вранці місцями можливий туман, що може погіршувати видимість на дорогах.

Вітер буде південно-західний із переходом на північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 7-12 градусів тепла. Удень в Україні очікується 20-25 градусів тепла, однак у західних областях буде прохолодніше - 13-18 градусів тепла.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці спостерігатиметься мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ, по області - гроза.

Вітер південно-західний, у Києві з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 7-12 градусів тепла, вдень - 20-25 градусів тепла.

У Києві вночі прогнозують 10-12 градусів тепла, вдень - 21-23 градуси тепла.

Фото: карта погоди в Україні на 9 травня (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.

Також стало відомо, що початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

А ще РБК-Україна пояснювало, чому носити сонцезахисні окуляри краще навіть тоді, коли на небі хмари.

