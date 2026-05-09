Дожди и грозы накроют часть Украины: в каких регионах ждать осадки сегодня

07:00 09.05.2026 Сб
2 мин
Где стоит захватить с собой зонтики
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 9 мая (Getty Images)
Сегодня, 9 мая, в Украине ожидается незначительное похолодание. В части областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня осадки возможны в большинстве северных и центральных областей. Днем кратковременные дожди с грозами также ожидаются на востоке Украины и в Карпатском регионе.

На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. В то же время в юго-западных областях ночью и утром местами возможен туман, что может ухудшать видимость на дорогах.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем в Украине ожидается 20-25 градусов тепла, однако в западных областях будет прохладнее - 13-18 градусов тепла.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет наблюдаться переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, по области - гроза.

Ветер юго-западный, в Киеве с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 7-12 градусов тепла, днем - 20-25 градусов тепла.

В Киеве ночью прогнозируют 10-12 градусов тепла, днем - 21-23 градуса тепла.

Фото: карта погоды в Украине на 9 мая (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Киев пришло метеорологическое лето - на неделю раньше среднемноголетних показателей.

Также стало известно, что начало мая в Украине отметилось настоящим теплом, которое уже успело обновить температурные максимумы. Рекордные показатели зафиксировали сразу в шести городах.

А еще РБК-Украина объясняло, почему носить солнцезащитные очки лучше даже тогда, когда на небе облака.

