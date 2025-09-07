ua en ru
В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

Украина, Воскресенье 07 сентября 2025 18:30
В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине на следующей неделе будет теплой, но не жаркой. В ряде областей ожидаются дожди в период с 8 по 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Неделя начнется с дождей. Сухо будет только в Волынской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории дожди с грозами.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +22 до +24 градусов;
  • на востоке от +23 до +28 градусов;
  • в центре от +24 до +27 градусов;
  • на юге от +26 до 29 градусов;
  • на западе от +22 до 26 градусов.

В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

Уже во вторник, 9 сентября, дожди накроют уже всю территорию Украины. Кроме северных областей, также ожидаются грозы.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +22 до +24 градусов;
  • на востоке от +25 до +28 градусов;
  • в центре от +24 до +27 градусов;
  • на юге от +26 до 28 градусов;
  • на западе от +22 до 25 градусов.

В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

В среду, 10 сентября, дожди начнут отступать. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются в южных и части западных регионов.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +23 до +26 градусов;
  • на востоке от +22 до +26 градусов;
  • в центре от +23 до +27 градусов;
  • на юге от +24 до 26 градусов;
  • на западе от +23 до 26 градусов.

В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

В четверг, 11 сентября, почти по всей Украине будет солнечная погода. Лишь в Закарпатской и Львовской областях кратковременные дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +22 до +25 градусов;
  • на востоке от +21 до +25 градусов;
  • в центре от +23 до +26 градусов;
  • на юге от +24 до 27 градусов;
  • на западе от +23 до 28 градусов.

В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

Под конец недели дождливая погода накроет больше западных областей Украины.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +22 до +25 градусов;
  • на востоке от +21 до +25 градусов;
  • в центре от +23 до +25 градусов;
  • на юге от +24 до 27 градусов;
  • на западе от +23 до 28 градусов.

В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

Погода сентябрь

По словам синоптиков, пока в Украине продолжается метеорологическое лето, а так называемое "бабье лето" еще не наступило. При этом метеорологическая осень наступает, когда температура воздуха несколько дней подряд держится в районе +15 градусов и не поднимается выше.

Подробнее о погоде в сентябре - в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха.

