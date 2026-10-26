Дожди накроют ряд областей, в Карпатах мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 26 октября, похолодает до +16°. В ряде регионов ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 11-16 °, в Киеве около 14-16 °.

В Киеве и области сегодня будет бесполезно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

В западных областях умеренный, днем в Закарпатье и Прикарпатье местами дождь, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Напомним, пока в Украине удерживается относительное тепло, Европа готовится к первым проявлениям зимы. Исходя из предварительных прогнозов, уже вскоре местами может выпасть немало снега.

Также ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.