Дощі накриють низку областей, у Карпатах мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні
В Україні сьогодні, 26 жовтня, похолоднішає до +16°. У низці регіонів очікуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
У західних областях помірний, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.
У південно-західній частині країни вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 11-16°, у західних областях 7-12°.
В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень місцями значні опади, температура 0-5° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде марно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 11-16°, у Києві близько 14-16°.
Нагадаємо, поки в Україні утримується відносне тепло, Європа готується до перших проявів зими. Виходячи з попередніх прогнозів, вже незабаром місцями може випасти чимало снігу.
Також раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.