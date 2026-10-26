Дощі накриють низку областей, у Карпатах мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 26 жовтня, похолоднішає до +16°. У низці регіонів очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 11-16°, у Києві близько 14-16°.

У Києві та області сьогодні буде марно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.

У західних областях помірний, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, поки в Україні утримується відносне тепло, Європа готується до перших проявів зими. Виходячи з попередніх прогнозів, вже незабаром місцями може випасти чимало снігу.

Також раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.