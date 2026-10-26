ua en ru
Пн, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі накриють низку областей, у Карпатах мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

07:00 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Дощі накриють низку областей, у Карпатах мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 26 жовтня (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

В Україні сьогодні, 26 жовтня, похолоднішає до +16°. У низці регіонів очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У західних областях помірний, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.

У південно-західній частині країни вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16°, у західних областях 7-12°.

В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень місцями значні опади, температура 0-5° тепла.

Дощі накриють низку областей, у Карпатах мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 26 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде марно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 11-16°, у Києві близько 14-16°.

Нагадаємо, поки в Україні утримується відносне тепло, Європа готується до перших проявів зими. Виходячи з попередніх прогнозів, вже незабаром місцями може випасти чимало снігу.

Також раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
"Нейтралітет не обговорюється": головне з інтерв'ю Зеленського про "червоні лінії" та переговори
"Нейтралітет не обговорюється": головне з інтерв'ю Зеленського про "червоні лінії" та переговори
Аналітика
Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений