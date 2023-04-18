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В Киеве готовятся к пику паводка: какие районы под угрозой подтоплений

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Киев, Вторник 18 апреля 2023 09:56
В Киеве готовятся к пику паводка: какие районы под угрозой подтоплений Фото: в Киеве готовятся к пику паводка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве проводят подготовку к пику паводка, который ожидается 22 апреля. Под угрозой дальнейших подтоплений те места, куда уже добралась "большая вода".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

Аварийных подтоплений в Киеве нет

"По состоянию на 9:00 по городу Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Сегодня, как и вчера происходит пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС", - говорится в сообщении.

Поэтому на реке Днепр в столице еще содержится затопление пойменных территорий, а именно: парка "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частных участков в районе Осокорков. Уровень опасности гидрологических явлений - II ("оранжевый").

Пик паводков впереди

Как отметили в КГВА, пик паводков еще впереди и по прогнозам Укргидрометцентра, он ожидается 22 апреля.

"Ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города", - говорится в сообщении.

Какие районы под угрозой подтоплений

В КМВА предупреждают о возможном подтоплении мест отдыха на острове Труханов, Гидропарк, парк Муромец. Частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков, Вишенок.

Киев проводит специальные учения

Отмечено, что все необходимые службы города готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. Поэтому 19 апреля заранее до наступления пика паводка будут проведены специальные учения.

На них будет отработана организация и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации во время паводка.

В учениях примут участие представители муниципальной безопасности, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, Национальной полиции, патрульной полиции, ГСЧС, аварийно-спасательной службы, КП "Плесо", "Киевавтодора", Общества Красного Креста Украины, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В ходе этих учений будут отработаны различные мероприятия, такие как:

  • проведение работ по инженерной защите - строительство дамбы мешками с песком;
  • откачка воды из подтопленного объекта;
  • эвакуация людей из подтопленных территорий;
  • спасательные работы по снятию с дрейфующего плавсредства пострадавших;
  • предоставление экстренной медицинской помощи пострадавшим в сложных метеоусловиях;

"Киев готовится. Киев будет защищен. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не паниковать", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Как мы писали, в Киеве наводнение этого года увеличивается от половины до одного метра по сравнению с прошлыми годами. При этом до критического уровня воды в Днепре остается 50-60 см.

Напомним, сегодня утром спасатели уже рассказали о текущей ситуации с паводком в Украине.

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