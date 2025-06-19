ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ученые бьют тревогу: уровень Мирового океана растет вдвое быстрее, чем 100 лет назад

Четверг 19 июня 2025 13:51
UA EN RU
Ученые бьют тревогу: уровень Мирового океана растет вдвое быстрее, чем 100 лет назад Изменения климата приводят к повышению уровня Мирового океана (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Новое исследование, посвященное изменению климата в 2020-х годах, показало: все 10 ключевых показателей меняются в неправильном направлении, большинство из них - очень стремительно. В частности, уровень Мирового океана поднимается вдвое быстрее, чем в прошлом веке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию News Sky.

Что показало исследование

Выводы авторов назвали "беспрецедентными", хотя они и не стали неожиданностью, учитывая то, что уровень выбросов парниковых газов в мире остается рекордно высоким.

"Мы наблюдаем четкую и последовательную тенденцию к ухудшению ситуации", - отметил ведущий автор исследования, профессор Пирс Форстер.

Однако темпы роста выбросов начали замедляться. Это, по мнению исследователей, может свидетельствовать о приближении их пика.

Повышение уровня моря

Согласно новым данным, с 2019 года уровень моря повышается в среднем на 4,3 мм в год. Это вдвое быстрее, чем в начале ХХ века, когда средний показатель составлял 1,8 мм в год.

Хотя такая динамика и впечатляет, она вполне соответствует научным ожиданиям. Потепление атмосферы вызывает таяние ледников, которые стекают в море, а также расширение объема океанской воды вследствие ее нагрева.

В Великобритании повышение уровня моря создает риски затопления побережья, обвалов скал и разрушения зданий. По оценкам, в течение следующих 50 лет в Англии под угрозой береговой эрозии могут оказаться около 100 тысяч объектов недвижимости.

"Тревожным является то, что повышение уровня моря, вызванное изменением климата, происходит достаточно медленно - а значит, уже сейчас мы обеспечили дальнейший его рост в ближайшие годы и десятилетия", - заявила Д-р Эйми Сленген из Королевского нидерландского института морских исследований NIOZ.

Сейчас Великобритания инвестирует 7,9 миллиарда фунтов стерлингов в защиту от наводнений для усиления устойчивости и защиты тысяч домов, малого бизнеса и критической инфраструктуры от растущих рисков.

Global average temperatures have risen alongside levels of carbon dioxide in the atmosphereГлобальное повышение температуры за последние 2 000 лет (иллюстрация News Sky)

Между тем объем парниковых газов, который человечество еще может выбросить, чтобы ограничить глобальное потепление до относительно безопасного уровня, сократился на 74% - с 500 до 130 миллиардов тонн CO₂.

Если мы и дальше будем выбрасывать в атмосферу столько же парниковых газов, как сейчас, то уже через три года исчерпаем "допустимый предел", чтобы удержать потепление менее чем на 1,5 градуса. Это - условный "предел безопасности": если его превысить, последствия изменений климата станут гораздо более серьезными и менее предсказуемыми - более частые катастрофы, засухи, наводнения, потери урожаев и т.д.

Отчет, в котором приняли участие более 60 ученых, также фиксирует, что планета нагревается быстрее, чем когда-либо прежде - со "скоростью без прецедентов" в 0,27 градуса за десятилетие.

Ранее мы писали о том, что повышение уровня Мирового океана из-за таяния ледников приведет к повышению уровня Черного моря, из-за чего могут быть затоплены Вилково и определенные прибрежные участки.

Читайте также о том, что 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений - температура выросла на 1,5 градуса от доиндустриального уровня. В Украине глобальное потепление может усилить заморозки в мае, вызвать длительную жару, тепловой стресс и возвращение пылевых бурь, особенно на юге. В городах усиливается эффект "островов тепла", что увеличивает риски для здоровья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Климатолог Ученые
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде