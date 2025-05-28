Мир стоит на пороге нового рекорда жары: угрожающий прогноз на ближайшие 5 лет
В ближайшие пять лет мир, вероятно, переживет по меньшей мере один новый температурный рекорд. Это повышает риск экстремальных засух, наводнений и лесных пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Согласно обновленному климатическому прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность того, что один из ближайших пяти лет станет самым жарким в истории, составляет 80%. При этом почти гарантированно (86%) предел в +1,5°C относительно доиндустриального уровня будет превышен как минимум один раз. Еще пять лет назад этот показатель составлял лишь 40%.
Впервые в отчете также появилась хоть и незначительная (1%), но реальная вероятность того, что к 2030 году наступит год, когда температура поднимется на 2°C. Ранее такой сценарий в рамках пятилетних прогнозов считался невозможным. Ученые назвали это "шокирующим сигналом".
"То, что отметка в 2°C уже статистически возможна, - шокирует. Хотя пока это всего 1%, этот риск будет расти", - отметил Адам Скаиф из британского метеоагентства Met Office.
Почему это важно
Превышение температуры на 1,5°C - это предел, который страны пытались не пересекать в соответствии с Парижским климатическим соглашением. Если среднее потепление за 2025-2029 годы превысит этот уровень, это существенно приблизит мир к срыву климатических целей.
В то же время 2024 год уже стал первым, когда глобальная температура в течение целого года стабильно превышала 1,5°C.
Что дальше
Согласно прогнозу ВМО, больше всего пострадают отдельные регионы:
- Арктика будет нагреваться в 3,5 раза быстрее, чем общий мировой уровень;
- Амазония - под угрозой длительных засух;
- Южная Азия, Сахель и северная Европа (в частности Великобритания) получат больше осадков.
По прогнозам, 2025 год, вероятно, войдет в тройку самых теплых за всю историю наблюдений (с 1850 года).
Крис Хьюитт, директор по климатическим сервисам ВМО, предупреждает, что сейчас наблюдается очень тревожная картина как ввиду новых волн жары, так и для здоровья людей.
Отметим, Парижское соглашение ставит целью удержать глобальное потепление на уровне значительно ниже 2°C и желательно - до 1,5°C. Превышение этих пределов грозит усилением экстремальных погодных явлений, уничтожением экосистем и серьезными социальными последствиями.
Ранее РБК-Украина писало, что 2024 год стал самым жарким в истории, вызвав более 150 беспрецедентных климатических катастроф - наводнения, ураганы, тепловые волны. Погибло много людей, сотни тысяч потеряли жилье. Мир находится в глубоком климатическом кризисе, а выбросы углерода растут. Ученые призывают к срочным действиям и предупреждают, что следующее десятилетие может быть еще хуже.
Также мы писали, что в 2025 году январь стал самым теплым за всю историю наблюдений. Глобальная температура была на 1,75°C выше доиндустриального уровня, что вызывает беспокойство среди ученых. Несмотря на климатическое явление Ла-Нинья, ожидаемого охлаждения не произошло. Эксперты предупреждают о росте риска экстремальных погодных явлений.
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