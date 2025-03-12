Дожди, грозы и сильный ветер: украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

По данным синоптиков Укргидрометцентра, завтра в Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные дожди и грозы.

В Киеве и области, а также по всей территории Украины (кроме восточных и большинства западных областей), прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Кроме того, 12-13 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

"Непогода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб. Будьте осторожны!", - предупредили в ГСЧС.