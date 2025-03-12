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Дощі, грози та сильний вітер: українців попередили про погіршення погодних умов

Фото: українців попередили про погіршення погодних умов 13 березня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у четвер, 13 березня, прогнозується погіршення погодних умов. Зокрема, очікуються дощі, грози та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, завтра у Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні дощі та грози.

У Києві та області, а також по всій території України (крім східних і більшості західних областей), прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Крім того, 12-13 березня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

"Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб. Будьте обережні!", - попередили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Україну насуваються дощі та коли у березні прийде похолодання.

Також синоптик розповідала, чи варто українцям чекати снігу в березні.

Водночас в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та ще 12 містах України у різних областях.

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