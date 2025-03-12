Дощі, грози та сильний вітер: українців попередили про погіршення погодних умов

За даними синоптиків Укргідрометцентру, завтра у Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні дощі та грози.

У Києві та області, а також по всій території України (крім східних і більшості західних областей), прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Крім того, 12-13 березня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

"Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб. Будьте обережні!", - попередили в ДСНС.