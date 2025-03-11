На Украину надвигаются дожди и похолодание: синоптики назвали даты

В ближайшее время синоптическая ситуация в Украине будет меняться. Уже завтра, 12 марта, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Где ждать дождей и когда в Украину придет похолодание

По словам эксперта, в ближайшее время погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления.

"Даже сегодня (11 марта, - Ред.) уже в западных областях это ощущается", - уточнила синоптик.

Птуха рассказала, что атмосферные фронты с запада и юго-запада обусловят увеличение облачности.

"Ночью в большинстве областей (завтра, 12 марта, - Ред.) ожидаем умеренный дождь. В Карпатах и на Закарпатье - даже значительный. Днем - рассчитываем на небольшой дождь только в северной части страны", - уточнила представительница УкрГМЦ.

Она рассказала, что пока (до конца текущей рабочей недели) погоду в Украине продолжает "формировать" теплый влажный воздух с юго-запада. Поэтому температурный фон остается достаточно высоким.

Так, в среду, 12 марта, температура воздуха составит:

ночью 4-9 градусов выше нуля;

днем 14-19 градусов тепла.

"Несколько прохладнее - на побережье морей, за счет того, что акватория моря еще не так интенсивно прогревается, как воздух. Поэтому на побережье - 9-14 градусов (в дневные часы)", - отметила эксперт.

Кроме того, прохладнее будет в Карпатах:

ночью 1-6 градусов тепла;

днем 8-13 градусов по Цельсию.

"На 13 марта по Украине также остаются высокие значения температур. В большинстве областей ночь - 4-9, днем - 14-19 (юг страны - до +22 градусов даже). И, в принципе, на 14 число - такие же значения", - сообщила синоптик.

Она добавила, что в течение этих дней "временами будет дождливо".

"По разным регионам нужно смотреть, конечно. Но, в принципе, в большинстве областей дождики пройдут. Меньше их будет, разве что, по юго-восточной части страны. Остальные территории все же почувствуют дождливую погоду. Сегодня ночью (ближайшей ночью), уже и по Киеву ожидаем также", - сообщила Птуха.

Она отметила, что при этом ночи (пока что) также будут теплыми - за счет увеличения облачности.

"Соответственно, все тепло, которое в течение дня накапливается, оно остается. Потому что когда было ясное небо, то и ночью были более низкие значения температуры. А сейчас облака, как одеялом прикрыли, поэтому будут ночи теплее", - объяснила специалист.

По ее словам, ощутимое снижение температуры в Украине ожидается с субботы, 15 марта.

"Именно тогда в западных областях днем будет уже 9-15 градусов, уже ниже (не 14-19)", - рассказала представительница Укргидрометцентра.

А вот в воскресенье, 16 марта:

ночью по территории Украины прогнозируют от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза;

днем - от 3 до 9 градусов выше нуля.

"И только на юге и востоке страны - немного теплее. Там еще 5-11 градусов тепла будет ночью, а днем - 12-18 градусов по Цельсию. То есть на юге и востоке тепло еще немного задержится", - отметила синоптик.

Следовательно, именно на выходных украинцы почувствуют уже более прохладную погоду.

"Но, учитывая то, что сейчас у нас температурный фон на 4-9 градусов выше климатической нормы, то как раз таки вот те показатели, которые будут после 15 марта, в принципе будут близкими к климатической норме марта", - отметила Птуха.

Она добавила, что днем "будет все равно преимущественно плюсовая температура, хотя уже и не такая интенсивная".

"Но ночью температура может местами до нуля опускаться. Может быть небольшой минус", - подытожила синоптик.